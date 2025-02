I migliori modi per intrattenersi online

Leggi su Ildenaro.it

Che si tratti di rilassarsi, di fare nuove conoscenze o di migliorare la propria cultura, una consistente fetta dell’intrattenimento odierno si svolge. Dai videogiochi come la roulettealla lettura di un libro, dalla visione di un film all’ascolto della musica, per ottenere il meglio e avere una grande possibilità di scelta, non vi è miglior soluzione che affidarsi a Internet. Vediamo quali sono i sistemi di intrattenimento più diffusi al giorno d’oggi.Lo streaming videoFilm, serie televisive ed eventi sportivi sono sempre più visualizzati. Ciò è permesso dalle piattaforme di streaming come Netflix, DAZN e Prime Video, le quali consentono di accedere a contenuti di ogni tipologia e dal proprio dispositivo preferito, come smart TV, computer e smartphone. Le modalità di guardare i contenuti video non sono cambiate esclusivamente dal punto di vista della riproduzione: da quando sono stati lanciati network come YouTube e Twitch, buona parte degli utenti è migrata dalla classica televisione a piattaforme di questo tipo, specie i più giovani.