I giorni della grande nevicata

Ho un vago ricordoneve nei primi anni ’50. Negli ultimidell’anno nevicò senza sosta per tre, formando un manto che passò dai 30-40 cm iniziali a un accumulo ancora maggiore. Il Comune chiamò gli spalatori, che iniziarono a liberare le strade solo dopo il termine delle precipitazioni.La mia mamma non ci faceva uscire: restavamo rintanati in cucina, accanto al focolare e alla stufa brucia-tutto. Avevamo raccolto un’enorme quantità di piccole pigne nei mesi precedenti, quasi un cassone intero di un vecchio Fiat 634 a muso lungo. Mio fratello, reduce da una brutta broncopolmonite che lo aveva costretto a letto per due mesi, aveva bisogno di aria di montagna, così il babbo, con grandi sacrifici, aveva affittato una casina. Era mezza in muratura: al piano terra c’erano la cucina-tinello e il bagno, mentre una scaletta stretta e ripida portava a due piccole camere mansardate, con pareti di legno e tetto spiovente che non permetteva di usare letti con le gambe alte.