I fedelissimi di Pirani da una parte, le Civiche di Latini dall’altra

OSIMO Se il centrosinistra è unito, di nuovo, per la candidatura a sindaco di Michela Glorio, il centrodestra fatica a trovare la quadra a ormai più di due mesi dalle dimissioni dell’ex sindaco Francesco. Tra litigi pubblici, riunioni private e interlocuzioni varie, al momento il centrodestra procede disunito. Da una(compreso Fdi) ele Listeda sempre del leader Dinoche, se dovessero presentarsi, accarezzerebbero l’idea di correre insieme ai giovani di Rinasci Osimo e a Forza Italia (non si sa ancora se con o senza simbolo come alle scorse amministrative. Di nomi di papabili candidati se ne parla: è stato fatto quello di Achille Ginnetti, di Damianoe anche di Federica Fantasia per il primo polo ma nessuno è confermato. Solo una candidatura "forte" potrebbe unire tutti sotto un’unica egida.