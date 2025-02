Amica.it - I Duran Duran, l'esibizione dei 14 Campioni, Miriam Leone tra le co-conduttrici, il primo vincitore di Sanremo 2025: la terza serata

Piace e piace sempre di più il ritorno di Carlo Conti all’Ariston. La secondaditocca nuovi record: secondo i dati Auditel, gli spettatori sono stati 11.8 milioni con uno share del 64,5% (con la total audience). «Lo avevo detto: non mi sarei abbattuto per ascolti non esaltanti così come non faccio proclamio per questi meravigliosi dati. Si pedala, con il sorriso sulle labbra, ma si continua a pedalare»., Elettra Lamborghini e Katia Follesa sono le co-conduzione nelladi, giovedì 13 febbraio. Super ospiti internazionali i. Sul palco i ragazzi di Mare Fuori 5. In collegamento dal Suzuki Stage, Ermal Meta.E ci sarà ildell’edizione con la sfida finale delle Nuove Proposte (votate da Televoto, Sala Stampa, Tv e Web, Radio), tra Settembre e Alex Wise.