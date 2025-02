Ilgiorno.it - I due alpinisti dispersi. Il triste recupero dei corpi

Paolo semisepolto. Accanto a pochi metri di distanza, Cristian, completamente sommerso nella neve. Li hanno trovati così, uno vicino all’altro. Ieri pomeriggio gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a raggiungere e recuperare idi Paolo Bellazzi e Cristian Mauri, i due escursionisti brianzoli di 48 anni che sabato scorso sono morti in Grignetta. Erano nella parte alta del canale Caimi, un canalone di traverso tra i piedi e la cima sul versante sud della montagna, dove già lunedì era stato individuato il corpo di Paolo. I tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco e della Valsassina li hanno raggiunti a piedi, salendo dal basso, poiché le nuvole non consentivano un intervento in elicottero. È stata una corsa contro il tempo per approfittare del terreno finalmente praticabile.