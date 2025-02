Ilfoglio.it - I danni e l'ipocrisia degli ecoterroristi che distruggono piante di vite in Valpolicella

Cari, ieri sera altri di voi – o forse gli stessi, non lo so – hanno distrutto un altro campo sperimentale, dopo quello di riso, in cui si provava la tecnologia di evoluzione assistita (Tea), questa volta sudiChardonnay, piantate l’anno scorso inda un valente gruppo di ricerca italiano. Lasciate che vi spieghi per bene quello che avete fatto, in modo che possiate apprezzare se il bersaglio che avete scelto di distruggere sia confacente a quello in cui immagino crediate e che penso vi stia a cuore. Cominciamo dalle cinque viti che avete distrutto, quindi. Esse sono il frutto di una sperimentazione che mira ad ottenereper le quali sia possibile diminuire il numero di trattamenti fungicidi, nel caso particolare per controllare la peronospora.