Horizon | An American Saga l' imperdibile reazione di Kevin Costner al successo in streaming

Dopo il flop nelle sale, il film western ha recuperato sensibilmente e scalato le classifiche dei prodotti più visti in digitale Dopo essere stato giudicato forse un po' troppo frettolosamente dalla criticaa e internazionale all'epoca della sua uscita nelle sale,: Ansi è preso una bella rivincita essendo stato premiato dal pubblico al momento del suo arrivo in, manon sembra essere rimasto troppo sorpreso dalla cosa, anzi. Co-scritto, diretto e interpretato da, il primo capitolo del progetto western in quattro parti è uscito nel giugno 2024. Nonostante abbia incassato solo 38,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni dollari, questo ha trovato ildopo l'arrivo sulle piattaforme .