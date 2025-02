Lettera43.it - Honda-Nissan, saltato definitivamente il progetto di fusione

I consigli di amministrazione delle case automobilistiche giapponesihanno deciso di abbandonarele trattative di. Che, prevista per il 2026, avrebbe portato alla creazione del terzo gruppo mondiale per vendite di veicoli. Stando a quanto riportato dalla stampa nipponica, le trattative sono naufragate a causa di divergenze tra le due aziende riguardo alla struttura dell’ipotetica joint venture.Perché èl’accordo traMakoto Uchida e Toshihiro Mibe, ceo di(Getty Images).L’ostacolo principale, spiegano i media giapponesi, sarebbe stata la proposta didi fare diuna filiale interamente controllata dalla joint venture, proposta rifiutata a priori dalla seconda casa automobilistica. Secondo i media locali, inoltre,avrebbe espresso preoccupazione per il piano di ristrutturazione avviato daper superare le sue difficoltà finanziarie, che prevede una riduzione del 20 per cento della produzione globale e il taglio di 9 mila posti di lavoro.