Hockey su pista serie A2. Pumas ko a Matera, Camaiore in testa da solo

Follonica-Rotellistica 2-5Pochi secondi dal fischio d’inizio e Motaran fallisce, dal dischetto, il possibile 1-0. Il corezziere piemontese però si rifà al 5’. Dopo una lunga fase di equilibrio, i maremmani ribaltano tutto con l’uno-due firmato Bonucci-Masini, ma ci pensa ancora Motaran, a 15 secondi dalla sirena, a ristabilire la parità. Nella ripresa bastano 5’ ai ragazzi di Alberto Orlandi per sistemare le cose. Alonso e Maremmani per il 4-2, poi Taiti respinge il tiro diretto di Maggi. A 56 secondi dalla fine è ancora Motaran ad andare a centro. "Era importante non prendere la partita sotto gamba", sottolinea Orlandi. Formazione: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero, Bandieri.5-4Al 3’ Mora sblocca per la, ma in 2’ i lucani ribaltano tutto con Monticelli e il tiro diretto (blu a Carrieri) di Torres.