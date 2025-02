Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tapis roulant in camera e corro la notte. Meglio allenarsi che fare una mezz’ora in più di sonno”: il segreto di Rkomi per rilassarsi a Sanremo 2025

Involontariamenteprima della sua esibizione di ieri sera all’Ariston è stato protagonista di un siparietto comico. Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del Festival di, sbaglia il nome die viene corretto da Carlo Conti. “Er Komi” dice il paroliere, “”, interviene Conti. “Perché non ci sta la i?”, chiede a quel punto Malgioglio. Poi l’esibizione con “Il ritmo delle cose”.In molti hanno notato cheè in splendida forma e lo ha anche mostrato grazie al suo outfit. Ospite questo pomeriggio su Rai Radio2, l’artista ha rivelato: “Ho avuto questa brillante idea di organizzare con i miei fan e qualche amico questa corsa, ‘il ritmo delle corse’, per giocare con il brano. Bellissimo, ma magari eradomani mattina viste le poche ore di”, ha scherzato.