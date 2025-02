Ilfattoquotidiano.it - “Ho la peggiore Fomo del mondo, pure se sono stanchissima devo uscire ogni giorno”: Victoria De Angelis torna a Sanremo con i Duran Duran

Dopo l’apparizione di Damiano David nella serata di ieri, stasera tocca aDere a calcare il palco del Festival di2025 per suonare insieme ai. Un’ospitata che riaccende i riflettori non solo sul talento della bassista, ma anche su una sua confessione di qualche anno fa: la, ovvero la “Fear Of Missing Out“, ovvero la paura di perdersi qualcosa.“Ho ladel”, aveva dichiaratonel 2022te un’intervista a Radio Deejay nel programma Say Waaad?. “se, se no mi perdo qualcosa”. Un’ansia di non essere sempre presente a feste ed eventi, una necessità di esserci, a tutti i costi.E proprio per illustrare la sua, la bassista aveva raccontato un aneddoto emblematico: “Uneravamo a New York e siamo rientrati in hotel all’1 di notte.