Ilfattoquotidiano.it - “Ho la malattia del Joker, ridevo in modo incontrollato in situazioni completamente fuori luogo, anche a un funerale”. La storia di Federico Orlandi, il 21enne operato con un intervento innovativo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi sono ritrovato a ridere in, come durante un, o, ancor più a scuola. Ora posso finalmente farlo perché lo decido io e perché mi sto divertendo”. Chi parla è, un ragazzo di 21 anni affetto da “sindrome epilettica gelastica”,detta “del”. Si tratta di un disturbo neurologico che provoca spasmi facciali che portano a ridere in maniera incontrollatainin cui non è appropriato, con perdita di contatto con la realtà e possibili crisi epilettiche complesse”. L’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, utilizzando gli ultrasuoni al posto del tradizionalechirurgico “open”, più invasivo, ha guaritoil ragazzo che soffriva di questo disturbo dall’età di due anni.