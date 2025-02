Ilfattoquotidiano.it - “Ho dovuto cambiare cover perché mi hanno detto che Conti non vuole testi che parlano di sbor**”: il retroscena di Fedez su Bella stronza

Può unasuscitare tanto clamore? La risposta è sì, se c’è di mezzo. Da settimane non si fa altro che parlare di, brano che il rapper interpreterà con Marco Masini domani a Sanremo nella serata dedicata, appunto, alle. Ora, però, emerge un dettaglio finora inedito: la prima scelta diera un’altra, ma Carloavrebbedi no per un motivo ben preciso.Ospite del podcast “Pezzi”,ha spiegato: “Inizialmente avevo portato unacon questi artisti che a me piacciono molto, si chiamano Fuckyourclique, e avevamo preparato unadi ‘Boyband’ dei Velvet. Questi artisti sono bravissimi e molto ‘explicit’ e testuali parole – non so se arrivano direttamente da Carlo, mi sono state riportate per interposta persona, quindi non posso attribuirle direttamente a lui – ma mi è stato: ‘Carlo nondegli artisti chedi sbo**a’”.