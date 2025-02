Ilfattoquotidiano.it - “Ho combattuto tutta la vita per smettere di essere grasso e ispirare le persone”: muore schiacciato sotto un camion il bodybuilder Suel Nogueira. Aveva 40 anni

Un tragico incidente stradale ha spezzato ladi, 40, ex campione del mondo di bodybuilding. L’atleta brasiliano è morto a Curitiba dopo che la sua moto si è schiantata contro un, a causa, sembra, di una fatale distrazione. Secondo le prime ricostruzioni,stava guidando la sua moto blu quando non si è accorto che ildavanti a luifrenato improvvisamente a causa del traffico. L’impatto è stato violentissimo: la moto è finita accartocciatail veicolo.I soccorritori del SIATE (Servizio integrato di pronto soccorso traumatologico) sono intervenuti immediatamente, liberando, gravemente ferito, e tentando di rianimarlo per 40 minuti. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano: l’atleta è deceduto durante il trasporto in elicottero all’Hospital do Trabalhador.