Hegseth Pentagono | Usa a fianco dell' Europa ma si arrivi al 5% Pil in Difesa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 febbraio 2025 "Gli Usa sono orgogliosia Nato. La guerra in Ucraina è stata però una sveglia, questa alleanza deve essere reale e raggiungere il 5% del Pil inè fondamentale perché la macchinaa guerra russa è in funzione ed è una responsabilità europea reagire. Gli Usa sono partner attivi'Alleanza e lo saranno in futuro, resteremo aldegli alleati inper una Nato forte". Lo ha detto il capo del, Pete, al quartier generalea Nato a Bruxelles. Pentagon Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev