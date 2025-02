Liberoquotidiano.it - Hegseth (Pentagono): "Il mondo è più libero e sicuro con una Nato più forte"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 febbraio 2025 “Ilè un posto più, un posto piùquando la. Noi certamente lo pensiamo veramente. I nostri investimenti lo riflettono. Condividiamo le vostre opinioni sulla spesa per la difesa. Il Presidente Trump ha detto che il 2% non è sufficiente. Sono d'accordo, fino al 5% è l'investimento necessario da parte dei Paesiper garantire che saremo in grado di affrontare le minacce in futuro, che si tratti della Russia o della Cina”. Lo afferma il capo del, Pete, al suo arrivo al quartier generale dellaa Bruxelles per discutere con i suoi alleati sugli investimenti per la difesa.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev