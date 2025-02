Sbircialanotizia.it - Harry Potter torna in TV: John Lithgow verso il ruolo di Silente, riprese al via nel 2025

Leggi su Sbircialanotizia.it

La serie TV diin sviluppo presso HBO (per la piattaforma Max) inizia a prendere forma concreta. La notizia più sorprendente riguarda il professor Albus(Dumbledore): l’attore veterano– sei volte vincitore dell’Emmy – sarebbe in trattative finali per interpretare il celebre Preside di Hogwarts?. Secondo fonti vicine alla produzione, .L'articoloin TV:ildial via nelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.