Harry Potter | John Lithgow in trattative per interpretare Albus Silente

inperUn attore molto amato sarebbe pronto aun personaggio altrettanto molto amato di. Come riportato da Deadline,, vincitore di sei Emmy, è infinali peril professornella serie di alto profilo della HBO, adattamento dei popolarissimi libri fantasy. La HBO ha rifiutato di commentare, ma ha rilasciato un comunicato che afferma: “Ci rendiamo conto che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre ci stiamo facendo strada nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo concluso gli accordi”.Il potente mago, come ormai ben noto, è il preside della scuola per maghi di Hogwarts e il leader dell’Ordine della Fenice, il cui obiettivo è combattere il mago oscuro Lord Voldemort.