Harry Potter – John Lithgow è in trattative finali per interpretare Silente nel reboot

sembra che si unirà alla serie didella HBO peril professor Albus. Mercoledì scorso, fonti a conoscenza dell’accordo hanno dichiarato a Deadline cheè in “” per il ruolo, anche se la HBO ha rifiutato di confermare la notizia. L’apprezzato attore ha vinto sei Primetime Emmy nella sua carriera e ha la stoffa per questo ruolo eccentrico, nonostante resti sorprendente il fatto che questa parte vada a un attore americano. Tuttavia,ha dimostrato la sua abilità con l’accento britannico – più recentemente interpretando Winston Churchill in The Crown. Seè disposto ad affrontare l’impegno decennale di questa serie e l’inevitabile esame, il suo ritratto sarà probabilmente apprezzato dalla maggior parte dei fan.