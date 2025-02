Tpi.it - Harry Potter e l’ordine della fenice: trama, cast, trailer e streaming del film

Leggi su Tpi.it

delsu Italia 1Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, su Italia 1 va in onda, quintosaga del maghetto nata dai romanzi di J. K. Rowling. In queste settimane, infatti, Mediaset ha deciso di riproporre tutti idi. Ma qual è lae ildi? E dove vederlo in? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Il quintoparte dal ritorno di Voldemort dopo il Torneo Tremaghi. Nessuno però al ministeroMagia sembra crederci ed, che ha passato l’estate confinato a Privet Drive, viene improvvisamente attaccato – insieme al cugino Dudley – da due dissennatori. Per respingerli, deve praticare l’incantesimo Patronus e, a causa di ciò, il Ministero lo convoca a un’udienza disciplinare per aver usato la magia davanti a un babbano.