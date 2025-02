Juventusnews24.com - Hancko Juve, esaltato dopo la vittoria sul Milan. «Se lo prenderanno sarà un grande affare»: i giornali scommettono sullo slovacco. Gli elogi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il difensoreladel Feyenoord sul: isportivi loano così per la sua provaSulla Gazzetta dello Sport si parla tanto di David, obiettivo del calciomercatoe autore di unaprova nell’andata dei playoff vinta dal suo Feyenoord contro il. 7 pieno in pagella per lo, motivato così.IL COMMENTO – «Duella con l’ex compagno Gimenez, regge i corpo a corpo e non gli concede niente. Se lantus lo acquisterà, farà un».Leggi suntusnews24.com