Hamilton baronetto all’italiana | Orgoglioso di essere ferrarista

Metti un mercoledì da.nel cuore della Ferrari: ieri Lewisha incontrato tutta la squadra nei locali del reparto corse. E ha firmato un colpo da maestro di cerimonie: il sette volte campione del mondo ha afferrato il microfono e si è rivolto in un italiano corretto alla platea di ingegneri e meccanici. Che gli hanno tributato una clamorosa ovazione. Le frasi. Naturalmente le parole di Lewis non contenevano messaggi rivoluzionari, ci mancherebbe. Ma hanno colto nel segno. "Sonodiuno di voi – ha detto–. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura. Ho sempre sognato diun pilota Ferrari. Sarà bello lavorare con voi!". L’entusiasmo intorno all’ex driver della Mercedes era palpabile. S’intende che in fabbrica a Maranello sono tutti consapevoli che parlare in italiano non si traduce in certezza di vittoria: ma Lewis ha una strategia, da quando è sbarcato in Emilia sta usando le armi del grande seduttore.