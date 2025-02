Lettera43.it - Hamas ha confermato che libererà tre ostaggi israeliani sabato 15 febbraio

Dopo lo scambio di accuse trae Israele sul mancato rispetto degli accordi per la tregua a Gaza e le minacce di ripresa degli attacchi da parte dell’Idf nella Striscia in caso di mancato rilascio di tre prigionieri15hachegli, come previsto nell’ambito dell’intesa che ha portato al cessate il fuoco. In gruppo palestinese aveva rinviato fino a data da destinarsi il prossimo rilascio (il sesto) dei prigionieri.: «Le minacce di Trump e Netanyahu non aiutano l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco»Miliziani di(Getty Images).Intervistato da Al Jazeera, il portavoce del movimento islamista Sami Abu Zuhri ha infatti dichiarato che gli accordi saranno rispettati e che treancora nelle mani diverranno liberati il 15