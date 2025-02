Secoloditalia.it - Hamas “concede” tre ostaggi per sabato. Israele lancia l’ultimatum: «Tutti o sarà guerra»

Leggi su Secoloditalia.it

La fragile tregua trascricchiola sotto il peso di dichiarazioni e ultimatum. Il gruppo islamista ha confermato il rilascio di treisraeliani per, ma il governo di Benjamin Netanyahu pretende la liberazione digli israeliani rapiti, pena la ripresa delle ostilità. «Senon rilascerà gliisraeliani entroriprenderà lacome promesso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump», ha avvertito il ministro della Difesa Israel Katz, sottolineando che la nuova offensivapiù intensa della precedente e non si fermerà finché il gruppo terrorista nonsconfitto. »Diplomazia al lavoro per tenereal tavoloEgitto e Qatar cercano disperatamente di mantenere in vita l’accordo sul cessate il fuoco, convincendo entrambe le parti a rispettarne i termini.