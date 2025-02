Notizie.com - Habemus Consulta, chi sono i quattro nuovi giudici: “Elezione di alto livello ma riforma necessaria”

“È stata un’di, tutte personalità riconosciute e stimate che porteranno un grande apporto alla Corte Costituzionale; il problemastati i tempi”., chi: “dima” (ANSA FOTO) – Notizie.comCosì, in esclusiva per Notizie.com, Alfonso Celotto, avvocato, scrittore, professore di Diritto costituzionale, già capo di gabinetto e consigliere giuridico di diversi Ministeri, in merito all’deidella Corte costituzionale italiana (la cosiddetta).Dopo un’attesa di 460 giorni, insomma, la Corte ha ritrovato finalmente il suo plenum grazie all’dida parte del Parlamento, riunito in seduta comune. Si tratta di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani e Maria Alessandra Sandulli, personalità di spicco nel panorama giuridico italiano.