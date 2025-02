Palermotoday.it - Ha trasportato e gettato illecitamente 33 sacchi pieni di rifiuti prodotti da Kfc: assolto dopo 5 anni

Leggi su Palermotoday.it

Quasi cinquefa era stato sorpreso tra via Buzzanca e viale Regione Siciliana, non lontano da viale Michelangelo, mentre scaricava dal suo autocarro 33didalla Kfc, la famosa catena di ristorazione specializzata in pollo fritto, nei cassonetti della Rap e per M.