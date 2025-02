Calciomercato.it - Ha stregato l’Europa ed è cresciuto nella Juve, Inter shock: clausola monstre

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri ora potrebbero addirittura guadagnare un tesoretto dalla cessione di un suo ex gioiellino che piace a mezza EuropaIn questi anni lantus ha avuto non poche difficoltà di bilancio, tanti cambiamenti tecnici e ovviamente dirigenziali. L’inchiesta plusvalenze, la penalizzazione, l’esclusione dalle coppe, tutti elementi che hanno portato i bianconeri a continue rivoluzioni e un progressivo bisogno di sistemare i conti. Il Covid, come per tutti gli altri, ha messo ovviamente il carico da 90 appesantendo anche l’investimento per Cristiano Ronaldo. Non facile neanche sostituire i senatori come Buffon, Chiellini e Bonucci e ancora oggi – soprattutto dopo l’addio di Danilo – lafatica a trovare leader.Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itIl club nelle ultime stagioni ha potuto poi attingere a un serbatoio importante come è stato il settore giovanile e più nello specifico l’Under 23.