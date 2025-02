Liberoquotidiano.it - "Ha spiazzato tutti": Fedez ribalta l'Ariston, cos'è successo appena ha finito di cantare

La vita del signor Federico Lucia è una roba strana. Strampalata. A tratti grottesca. Molto “italiana”, nel senso che ‘sto minchionello non fa altro che collezionare casini e noialtri non facciamo altro che sguazzarci. E Federico Lucia – avviso agli ignari plutoniani – altri non è che, cantante, imprenditore, influencer della malora, appassionato di rogne, marito di Chiara Ferragni che ora è “ex” e domani chi lo sa, ma anche papà amorevole, giudice di X Factor, produttore strafottente che a volte fa il duro come i peggiori bulli del liceo e altre volte è sensibilone come un cucciolo di panda abbandonato nella foresta. DISSING IN RIMA E, ancora, è l'arrogante che ti urla in faccia, lo sfortunato che a soli 35 anni ha già affrontato le rotture di balle della malattia – quella brutta -, il tamarro che va in discoteca, limona duro e magari infiocchetta il tutto con una bella rissa tra sorboniani, poi organizza il dissing in rima con il nemico di turno e nel frattempo porta avanti un podcast di, quindi crea qualche casino politico dicendo cose a caso, slinguazza suo malgrado in diretta sanremese, manda all'aria il podcast di cui sopra e a quel punto l'ex socio lo prende per il culo e “dillo alla mamma, dillo all'avvocato”, in più se gli gira veste i panni del benefattore e anche lì in un modo o nell'altro finisce per generare casini indicibili.