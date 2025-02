Sondriotoday.it - Ha fretta di venire al mondo: la piccola Sofia nasce in auto sulla Statale 38

Leggi su Sondriotoday.it

Stavano raggiungendo l'ospedale di Lecco per un controllo ginecologico, ma la coppia, residente nel bresciano, non ha fatto in tempo ha raggiungere il "Manzoni": lungo il tragitto, infatti, la donna è entrata in travaglio e ha dato alla luce nel tratto della Variante di Morbegno della38.