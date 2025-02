Iodonna.it - Ha 11 anni, ma possiede una memoria festivaliera prodigiosa. E, non contento, ha pure presentato l'esibizione di Massimo Ranieri con grande disinvoltura

Leggi su Iodonna.it

C’è chi il Festival di Sanremo lo segue per curiosità, chi per abitudine e chi, come Samuele Parodi, lo conosce meglio di chiunque altro. A soli 11, il bambino siciliano ha stupito tutti con la sua incredibile preparazione sulla storia della kermesse. Carlo Conti, che lo aveva visto al Tg1 ed era rimasto colpito dalla sua passione, lo ha invitato sul palco. Qui, Samuele ha dato prova di essere molto più di un semplice spettatore con unamore per la kermesse dell’Ariston. Sanremo 2025, chi presenta il Festival ogni sera guarda le foto Samuele Parodi, unada archivio storico«La mia passione per il Festival è nata all’improvviso», ha raccontato Samuele.