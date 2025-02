Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, la Germania bacchetta Trump: “Sbagliato aver fatto concessioni a Putin prima ancora dell’inizio dei negoziati”

Sarebbe stato meglio se gli Stati Uniti non avesseroalla Russia “dei”. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ai media, arrivando alla ministeriale difesa della Nato, e aggiungendo che ilè “deplorevole”. “Sarebbe stato meglio discutere la questione dell’adesione dell’alla NATO o delle possibili perdite territoriali al tavolo dei”, ha affermato, mettendo in campo le reali preoccupazioni sulla politica sempre più assertiva della Russia nella regione: gli europei non possono semplicemente “sedersi e rilassarsi”.Pistorius – a margine di una riunione dei ministri degli esteri della NATO a Bruxelles – ha messo inoltre in guardia dal reagire in modo eccessivamente celebrativo all’annuncio dei colloqui di pace, poiché afferma checontinua a provocare l’Europa e rimane una minaccia.