Ilgiorno.it - Guerra in Medio Oriente: cinque bimbi di Gaza verranno curati in Lombardia

Milano, 13 febbraio 2025 – Ladona una speranza aprovenienti dalla martoriata striscia di, bombardata per mesi da Israele in seguito all’attacco terroristico portato da Hamas il 7 ottobre dell’anno scorso. I piccoli, accompagnati da genitori e fratellini, sono in arrivo questa sera, giovedì 13 febbraio, all’aeroporto di Linate, con un volo in arrivo da Ciampino, l’aeroporto romano in cui hanno fatto scalo. Rimarranno ricoverati e ospitati in strutture del Sistema sanitario regionale fino a quando saranno in condizione di tornare a casa. Grazie a un'importante operazione di solidarietà e coordinamento tra il sistema sanitario regionale, il ministero degli Affari esteri, il Dipartimento nazionale di protezione civile e l'Organizzazione mondiale della sanità, ipotranno finalmente ricevere quelle cure che non avrebbero potuto avere nel loro Paese.