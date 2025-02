Ilrestodelcarlino.it - Guardie giurate ecologiche, in arrivo cinque nuovi volontari

Attendono il decreto prefettizio di nomina in corso di rilascio, poi potranno operare. Sono lenuove unità che andranno ad irrobustire l’organico del gruppo dellee di Formigine che, coordinato dall’ex comandante della Polizia Locale Mario Rossi, svolge attività in materia di vigilanza ambientale e venatoria. I 12attualmente in servizio hanno svolto, nel 2024, 2.554 ore di servizio, percorrendo oltre 11600 chilometri sul territorio ed effettuando oltre 400 controlli sulla caccia. In totale, le GGEV formiginesi hanno contestato quaranta verbali di accertamento di violazioni, dei quali 30 in materia di scorretto conferimento di rifiuti e 10 in materia venatoria. Inoltre, gli operatori hanno inviato agli organi competenti 187 segnalazioni di problematiche di interesse ambientale.