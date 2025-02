Iodonna.it - Guardando Spotify, iTunes e Amazon Music (e YouTUbe) Giorgia spopola. Elodie e Achille Lauro la tallonano. La sorpresa è Olly

Le protagoniste assolute di Sanremo 2025 sono le canzoni. La conduzione di Carlo Conti non ha lasciato spazio a fraintendimenti: laa viene prima dello show televisivo. Durante la prima puntata del festival la sala stampa ha decretato la top five in ordine sparso: Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Brunori Sas con L’albero delle noci, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola,con La cura per me econ Incoscienti Giovani. Sanremo 2025: sono gli uomini a osare di più durante la prima serata del festival X Leggi anche › La seconda serata di Sanremo 2025: chi canta stasera e gli ospiti.