Lettera43.it - Gruppo Prada, Silvia Onofri nuova ceo di Miu Miu

è lachief executive officer di Miu Miu, casa di moda del. La nomina ha decorrenza dal 26 febbraio., che da gennaio 2023 era presidente di Napapijri (marchio di VF Corporation) e vanta esperienze significative in marchi come Bulgari e Bally, prende il posto di Benedetta Petruzzo, che a ottobre ha lasciato Miu Miu per passare a Christian Dior, casa di proprietà di LVMH, il più grandedi lusso al mondo. Nonostante le difficili condizioni di mercato a livello globale, Miu Miu nell’ultimo anno ha segnato un’importante crescita: oggi rappresenta il 25 per cento del fatturato del.Articolo completo:ceo di Miu Miu dal blog Lettera43