Gruppo BIG, Maria Teresa Cicini a capo del team Marketing e Comunicazione

Roma, 13 feb. (askanews) –entra a far parte delBIG dove ricoprirà il ruolo di Group& Communication Manager. Classe 1975, laureata in Lettere, ha maturato un’esperienza di oltre 27 anni in Mercedes-Benz Italia ricoprendo differenti posizioni in ambito Sales Van e Truck, Finance & Controlling, Press Relation Cars & Vans,Experience&Retail. Un percorso trasversale che ha contribuito a strutturare professionalmenteattraverso un set di competenze tecniche e molteplicità di punti di osservazione del business automotive, con un forte focus sue Customer Experience. All’interno delsarà responsabile della definizione e dell’implementazione delle strategie di, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di mercato e promuovere una cultura aziendale orientata all’innovazione ed alla sostenibilità.