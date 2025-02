Internews24.com - Graziano Cesari duro: «Inter? Gol con la Fiorentina colpa di un protocollo var prestocio, bisognerebbe fare così»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè sicuro, l’ex arbitro ha parlato dell’utilizzo del Var in campionato, ecco le parole, preso in esempio il gol dei nerazzurri inAl Messaggero l’ex arbitroha parlato di alcuni problemi legati all’utilizzo VAR, tornato in auge dopo il gol dell’contro la. Vediamo un estratto del suo commento. VAR A CHIAMATA – «Introdurrei subito il VAR a chiamata, perché si alleggerirebbe anche il compito degli arbitri. Allargando questo sistema tecnologico, diventerebbe una misura di cui gli altri possono servirsi».CAMBIAREVAR – «Certo. Il gol dell’, ad esempio, è arrivato perdi unpreistorico. Non si può restare indietro».COSA INTRODURRE IN SERIE A – «La seconda ammonizione, se c’è un fuorigioco, tutto quello che viene dopo è da cancellare.