Dayitalianews.com - Grave episodio di violenza a Latina: lite finisce in accoltellamento. Due uomini in ospedale, uno è grave

Nel tardo pomeriggio di ieri, il centro diè stato teatro di una furibondaculminata in un. I fatti sono avvenuti nei pressi di piazza Santa Maria Goretti, dove un gruppo diè stato protagonista di un acceso diverbio presto degenerato in una violenta colluttazione.La situazione è precipitata quando sono spuntate delle lame, trasformando lo scontro verbale in undi cronaca.Dueaccoltellati: uno lotta con una ferita profondaNel giro di pochi minuti, due persone sono rimaste ferite dai fendenti.Uno dei coinvolti ha riportato unalacerazione alla coscia, con copiosa perdita di sangue, mentre l’altro ha subito lesioni più lievi, risultate superficiali.Dopo l’aggressione, entrambi hanno cercato di allontanarsi dalla scena, lasciando evidenti tracce ematiche lungo il tragitto, fino a raggiungere via Emanuele Filiberto, dove è stato richiesto l’intervento dei soccorsi.