Grande Fratello Yulia incontra Giglio | Io e Simone a cena? Abbiamo un rapporto civile

entra nella casa per una sorpresa a. Lei è un fiume in piena dopo il gossip circolato in questi giorni– Alfonso Signorini davanti alla porta rossa chiede in diretta adi fare chiarezza sul gossip che l’ha riguardata. L’ex gieffina ha ammesso di essere stata acon il suo ex. Così da mantenere un, come consigliato dai loro avvocati. Particolare che lo scorso lunedìaveva negato.La ragazza rivededopo diverso tempo:“Sono mesi che sto aspettando questo momento sono molto fiera di te e sono felice: stai dimostrando la persona che sei, una persona genuina. Fuori è tosta, ilconè migliorato, manteniamo unsu consiglio dei nostri avvocati. Mi manchi da morire”. Tolto il freeze, i due gieffini si abbracciano e si dicono frasi indimenticabili e si baciano a lungo sino allo stop del conduttore, che invitaa tornare in salone.