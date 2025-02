Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIGNORINI NON MOLLA! SFIDA SANREMO E POTREBBE CONDURRE L’ISOLA

Leggi su Bubinoblog

Giovedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5, appuntamento regolare nonostantecon “”, il reality show condotto da Alfonso.Scontri accesi e animate discussioni hanno infiammato gli animi dei concorrenti durante la notte appena trascorsa, protagoniste assolute Mariavittoria e Shaila. Lo stesso Lorenzo, primo finalista, non mette d’accordo tutti, anzi.Tensione alle stelle anche tra Stefania e Chiara e tra Iago e Alfonso.Questa seraproporrà un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa. I vincitori riceveranno un premio che li spiazzerà.Javier e Alfonso, nel corso dei mesi passati insieme hanno stretto un forte legame di amicizia, ma Helena e Chiara – le rispettive compagne – non riescono a trovare un punto d’incontro. Riusciranno i ragazzi a preservare il loro rapporto?Mattia, che ha spesso raccontato di quanto sia stato difficile parlare con suo padre, potrà riabbracciarlo.