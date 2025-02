Gossipnews.tv - Grande Fratello, Signorini Accusa Shaila: Terribili Accuse all’Ex Velina!

Un comportamento diGatta ha fatto infuriare Alfonso, che l’ha attaccata duramente durante il. Ecco che cosa è accaduto!Durante una recente puntata del, Alfonsoha rivolto un severo richiamo aGatta. Il conduttore, sempre attento a ciò che accade nella Casa, ha ritenuto inopportuno il comportamento della concorrente e l’ha invitata a riflettere sul rispetto per il pubblico che segue il reality in diretta.Il momento che ha scatenato la reazione diha visto protagonistie Lorenzo Spolverato. I due concorrenti, sempre più affiatati, si sono lasciati andare a un comportamento giudicato eccessivo dal conduttore. In particolare, la scena incriminata si è svolta in cucina, dovesi è posizionata in un modo che il presentatore ha definito poco elegante e inadatto a un contesto televisivo.