Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila al veleno su Stefania e Iago: “Spero di non ridurmi così alla loro età, gente di 70 anni che dovrebbe andare in pensione”

Nervi sempre più tesi nella Casa del. A perdere le staffe ieri sera per il comportamento di Lorenzo Spolverato eGatta è stata Mariavittoria Minghetti. La dottoressa ha recriminato il fatto di non poter parlare liberamente con i concorrenti con cui la coppia non è in buoni rapporti. Successivamente a tavola ha avuto una discussione anche con Giglio e tutto il resto del gruppo legato agli Shailenzo.Dopo la discussione, Mariavittoria se n’è andata in giardino fra gli applausi ironici e la ola di quelli che ormai sono a tutti gli effetti gli antagonisti di Lorenzo e, ovveroOrlando,Garcia, Javier Martinez ed Helena Prestes.BRAVAA ROMA SI DICE PERCULARE#pic.twitter.com/Yv3AwYK4YP— 69% (@NatasciaE30) February 12, 2025Un atteggiamento che non è andato affatto giù a