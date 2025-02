Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentunesima puntata

Andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5 una nuovadel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.Dopo aver eletto Lorenzo Spolverato primo finalista maschile lo scorso lunedì, cos’altro accadrà nella Casa più spiata d’Italia? Ecco qualche anticipazione su quello che vedremo durante la diretta:Scontri accesi e animate discussioni hanno infiammato gli animi dei concorrenti durante la notte appena trascorsa, protagoniste assolute Mariavittoria e Shaila. Lo stesso Lorenzo, primo finalista, non mette d’accordo tutti, anzi. Tensione alle stelle anche tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli e tra Iago e Alfonso.Questa seraproporrà un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa.