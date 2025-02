Tvzap.it - “Grande Fratello”, il colpo di scena clamoroso che cambia tutto: chi sarà il vincitore

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nuovo cambio di rotta al? L’edizione di quest’anno ha già fatto storcere il naso a molti, dopo tutti imenti che ci sono stati nel corso del programma. Tra inquilini eliminati che sono rientrati in gioco e concorrenti che entrano ed escono un po’ a piacimento, il regolamento ormai pare non sia più tanto da prendere sul serio. E come se non bastasse, sta circolando una nuova indiscrezione suldel reality show condotto da Alfonso Signorini. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Sanremo”, bufera DopoFestival: Anna Dello Russo una furia e Lucarelli la ridicolizzaLeggi anche: “Sanremo”, il gesto choc di Malgioglio appena Marcella Bella sale sul palco“”,diprima della finaleGià la scorsa settimana, Alfonso Signorini aveva annunciato che questa edizione delsi concluderà entro fine marzo.