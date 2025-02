361magazine.com - Grande Fratello: gli spoiler della 31ma puntata promettono scintile (ma sarà difficile competere con Sanremo)

Il Grandisi prepara al suo 31mo atto. Nonostante le golosissime anticipazioni, Carlo Conti con la sua terza serata del Festival darà filo da torcere al reality show condotto da Alfonso SignoriniGiovedì 13 febbraio in prima serata su Canale 5 torns una nuovadel “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Poco distante, a soli quattro pulsanti, il Festival dicondotto da Carlo Conti che, presumibilmente, darà filo da torcere al programma soprattutto in termini di share.Tuttavia le anticipazioni sono golose è quello che succederà potrebbe ribaltare più di una situazione ormai stagnante all’internoCasa.