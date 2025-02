Superguidatv.it - Grande Fratello, chi è uscito ieri sera giovedì 13 febbraio 2025? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

, chi è13? Durante la trentesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando?Chi è stato eliminato al? Puntata del 13Alfonso Signorini durante la diretta della 31esima puntata delcomunica il verdetto del primo televoto. Il conduttore comunica ai nominati: “il pubblico era chiamato a scegliere il preferito. Tra Amanda, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime, Stefania e Chiara non è tra i preferiti del pubblico Maxime. Non è tra i preferiti del pubblico nemmeno Maria Teresa e non è tra i preferiti del pubblico neppure Iago”.