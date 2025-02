Donnapop.it - Grande Fratello: Biagio D’Anelli sgancia la bomba «Yulia Bruschi a letto con l’ex fidanzato»

Leggi su Donnapop.it

Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti come direbbedele stata acon il suo ex?Come sappiamo,gieffina è entrata nella casa di Cinecittà come promessa sposa delcon cui aveva da tempo una storia d’amore molto seria.Entrata nel loft del, però, si è avvicinata sempre di più a Giglio, uno dei concorrenti più discussi all’interno del reality.Il loro avvicinamento ha portato a scontri nella casa frae Jessica Morlacchi e – ovviamente – anche all’esterno: il, nonché futuro marito, non prendendo bene la situazione aveva deciso di lasciarla in diretta.Ma cosa è successo adesso?la! Il giornalista ha sempre rivelato dettagli scottanti circae molti altri concorrenti di questa edizione del reality e adesso la situazione prende tutt’altra piega.