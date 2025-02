Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini svela chi sono i suoi preferiti di Sanremo 2025 e perché

Leggi su Isaechia.it

Questa sera, quando su Rai1 verrà trasmessa la terza serata di, su Canale 5 andrà regolarmente in onda la trentunesima puntata del(QUI le anticipazioni).La scelta di proseguire con il doppio appuntamento serale delnonostante la concorrenza della Rai ha sollevato qualche perplessità. Dunque il conduttore del reality showha fatto chiarezza sulla questione nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi. Il presentatore delha spiegato che Mediaset, seppur consapevole dell’inevitabile calo di ascolti, ha chiesto adi poter andare regolarmente in onda. Ha quindi precisato che quella dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi non è una sfida ad un’istituzione quale è:Se è un’operazione kamikaze? Molti me lo dicono, “ma sei pazzo?”.