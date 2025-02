Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice e i suoi dubbi sull’amicizia di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: la replica dell’influencer

Leggi su Isaechia.it

è intervenuto sui social per difendere il suo rapporto conche in queste ore è stato messo in discussione all’interno della Casa.In particolare,ha mosso alcunisui comportamenti dell’attrice che, stando a quanto lui suppone, si avvicina al concorrente più forte in Casa per poter arrivare in finale. Proprio come ai tempi fece conche, successivamente ha vinto il reality. Ecco cosa ha dettoparlando con Javier Martinez:Penso chesia entrata qui diretta, come ha fatto nell’altra edizione del. Anche ai tempi, ce l’hanno raccontato, lei già dopo una settimana aveva individuato il vincitore e poi ha pure azzeccato perché ha vinto un ragazzo che si chiama. E lei ha detto “Io l’ho seguito per tutto il percorso, ho fatto e ho detto.