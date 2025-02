Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Alfonso cita suo padre defunto: lite con Iago Garcia

Alsi è verificato uno scontro molto acceso traD’Apice e. La discussione è nata a tavola e ha coinvolto il tema dei genitori.ha menzionato suo, aumentando la tensione. Lo scontro è culminato con parole forti e l’abbandono del tavolo da parte dell’ex protagonista di Temptation Island. L’attore spagnolo, dal canto suo, ha risposto in modo distaccato, cercando di non alimentare ulteriormente il litigio.: lo scontro traD’ApiceLa discussione traD’Apice è esplosa improvvisamente durante la cena. I due concorrenti si sono trovati in disaccordo su un argomento che ha fatto salire la tensione.ha iniziato il confronto con una frase che ha acceso il dibattito.D’Apice ha provocato?Durante la conversazione,D’Apice si è rivolto acon una domanda provocatoria: “Allora tu sei mio genitore”.